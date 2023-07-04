Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня
Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко опубликовал инфографику с результатами работы дронов по врагу в июне.
«В июне рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОБМР им. кошевого атамана Ивана Сирко работала преимущественно «Мавиками» со сбросами, «бомберами» и FPV-дронами. При минимальных ресурсах мы умеем показывать максимальный результат», — отметил Федоренко.
Он также отметил, что «Мавики» лучше справляются с живой силой противника, а FPV-дроны в 70% случаях четко поражают вражескую технику.
«У врага еще много тяжелого вооружения, которое использует для штурма украинских позиций. Дешевые FPV-дроны наносят ущерб вражеской технике на миллионы долларов – это эффективный способ поддержки наступательных действий Сил обороны», — отметил Федоренко.
Читайте также: Харьковская 92 ОМБр подбила дроном одну из самых приоритетных целей (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко опубликовал инфографику с результатами работы дронов по врагу в июне".