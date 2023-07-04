Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко опубликовал инфографику с результатами работы дронов по врагу в июне.

«В июне рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОБМР им. кошевого атамана Ивана Сирко работала преимущественно «Мавиками» со сбросами, «бомберами» и FPV-дронами. При минимальных ресурсах мы умеем показывать максимальный результат», — отметил Федоренко.

Он также отметил, что «Мавики» лучше справляются с живой силой противника, а FPV-дроны в 70% случаях четко поражают вражескую технику.

«У врага еще много тяжелого вооружения, которое использует для штурма украинских позиций. Дешевые FPV-дроны наносят ущерб вражеской технике на миллионы долларов – это эффективный способ поддержки наступательных действий Сил обороны», — отметил Федоренко.