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Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня

Происшествия 10:28   04.07.2023
Оксана Горун
Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко опубликовал инфографику с результатами работы дронов по врагу в июне.

«В июне рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОБМР им. кошевого атамана Ивана Сирко работала преимущественно «Мавиками» со сбросами, «бомберами» и FPV-дронами. При минимальных ресурсах мы умеем показывать максимальный результат», — отметил Федоренко.

Ахиллес подвел итоги июня по уничтоженной технике врага
Иллюстрация: telegram Юрия Федоренко

Он также отметил, что «Мавики» лучше справляются с живой силой противника, а FPV-дроны в 70% случаях четко поражают вражескую технику.

«У врага еще много тяжелого вооружения, которое использует для штурма украинских позиций. Дешевые FPV-дроны наносят ущерб вражеской технике на миллионы долларов – это эффективный способ поддержки наступательных действий Сил обороны», — отметил Федоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко опубликовал инфографику с результатами работы дронов по врагу в июне".