Знищені ППО та техніка: харківські “володарі дронів” підбили підсумки червня
Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко опублікував інфографіку з результатами роботи дронів по ворогові в червні.
“У червні рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОБМР ім. кошового отамана Івана Сірка працювала переважно “мавіками” зі скидами, “бомберами” та FPV-дронами. При мінімальних ресурсах ми вміємо показувати максимальний результат”, – зазначив Федоренко.
Він також зазначив, що “мавіки” краще справляються з живою силою противника, а FPV-дрони у 70% випадків чітко вражають ворожу техніку.
“Ворог все ще має багато важкого озброєння, яке використовує для штурму українських позицій. Дешеві FPV-дрони завдають збитків ворожій техніці на мільйони доларів – це ефективний спосіб підтримки наступальних дій сил оборони”, – зазначив Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко опублікував інфографіку з результатами роботи дронів по ворогові в червні".