Непроїзні дороги та незламна піхота: нове відео від харківської 92 ОМБр

92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показала умови, у яких часом доводиться воювати українській піхоті.

“А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса”, – прокоментували воїни 92 ОМБр відео з передової цитатою з вірша Ліни Костенко.

У короткому ролику видно, які дороги доводиться долати українським воїнам та техніці на фронті.

“Незламна піхота”, – зазначили у фейсбуці 92 ОМБр.