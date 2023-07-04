Непроїзні дороги та незламна піхота: нове відео від харківської 92 ОМБр
Фото: скрін
92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показала умови, у яких часом доводиться воювати українській піхоті.
“А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса”, – прокоментували воїни 92 ОМБр відео з передової цитатою з вірша Ліни Костенко.
У короткому ролику видно, які дороги доводиться долати українським воїнам та техніці на фронті.
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“Незламна піхота”, – зазначили у фейсбуці 92 ОМБр.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показала умови, у яких часом доводиться воювати українській піхоті".