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Непроїзні дороги та незламна піхота: нове відео від харківської 92 ОМБр

11:41   04.07.2023
Оксана Горун
Непроїзні дороги та незламна піхота: нове відео від харківської 92 ОМБр Фото: скрін

92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показала умови, у яких часом доводиться воювати українській піхоті.

“А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса”, – прокоментували воїни 92 ОМБр відео з передової цитатою з вірша Ліни Костенко.

У короткому ролику видно, які дороги доводиться долати українським воїнам та техніці на фронті.

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“Незламна піхота”, – зазначили у фейсбуці 92 ОМБр.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка показала умови, у яких часом доводиться воювати українській піхоті".