Працює аеророзвідка: у харківській 92 ОМБр показали відео з передової
Окопи, дороги та дрони – аеророзвідники 92 ОМБр поділилися кадрами своїх бойових буднів.
Відео опублікували на сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці.
“Важка,виснажлива,нестерпна війна… А вони тримаються та ще й посміхаються. Аеророзвідники одного з підрозділів показали моменти своєї роботи“, – підписали відео захисники України.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окопи, дороги та дрони – аеророзвідники 92 ОМБр поділилися кадрами своїх бойових буднів".