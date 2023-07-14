Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Працює аеророзвідка: у харківській 92 ОМБр показали відео з передової

Суспільство 09:46   14.07.2023
Оксана Горун
Працює аеророзвідка: у харківській 92 ОМБр показали відео з передової

Окопи, дороги та дрони – аеророзвідники 92 ОМБр поділилися кадрами своїх бойових буднів.

Відео опублікували на сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці.

Важка,виснажлива,нестерпна війна… А вони тримаються та ще й посміхаються. Аеророзвідники одного з підрозділів показали моменти своєї роботи“, – підписали відео захисники України.

Читайте також: Непроїзні дороги та незламна піхота: нове відео від харківської 92 ОМБр

Автор: Оксана Горун
Популярно
У громаді біля кордону на Харківщині готують ліцей до навчання дітей офлайн
У громаді біля кордону на Харківщині готують ліцей до навчання дітей офлайн
14.07.2023
Нічна атака “Шахедами” та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу
Нічна атака “Шахедами” та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу
14.07.2023
Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії
14.07.2023
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині
10.07.2023
«Ображені тисячі освітян Харкова» – Деменко про підготовку укриттів у школах
«Ображені тисячі освітян Харкова» – Деменко про підготовку укриттів у школах
13.07.2023
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога
14.07.2023

Новини за темою:

09:06
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
08:00
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога
07:11
Нічна атака “Шахедами” та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу
22:06
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
19:59
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Працює аеророзвідка: у харківській 92 ОМБр показали відео з передової»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окопи, дороги та дрони – аеророзвідники 92 ОМБр поділилися кадрами своїх бойових буднів".