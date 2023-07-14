Працює аеророзвідка: у харківській 92 ОМБр показали відео з передової

Окопи, дороги та дрони – аеророзвідники 92 ОМБр поділилися кадрами своїх бойових буднів.

Відео опублікували на сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці.

“Важка,виснажлива,нестерпна війна… А вони тримаються та ще й посміхаються. Аеророзвідники одного з підрозділів показали моменти своєї роботи“, – підписали відео захисники України.