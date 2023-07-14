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«Швидко виходить з ладу»: збирають кошти на авто воїнам ОМБ – офіцер з Харкова

Суспільство 14:00   14.07.2023
Вікторія Яковенко
«Швидко виходить з ладу»: збирають кошти на авто воїнам ОМБ – офіцер з Харкова

Бійці 56-ої окремої мотопіхотної бригади потребують півмільйона гривень на модернізацію техніки.

Про збір повідомив харківський журналіст, головний редактор ТРК «Simon», відомий ведучий та офіцер служби зв’язків з громадськістю 56-ї мотопіхотної бригади Володимир Мазур.

«Є у нас такі от “кошмаромобілі”: витвір народного “укроборонпрому”. Зібрали своїми руками, воюють, але ж самі розумієте як все швидко виходить з ладу або потребує доопрацювання. З дозволу творців “кошмариків” викладаю реквізити. Знаю, важко зараз. Але треба», – написа Мазур.

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Фото: Володимир Мазур

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 56-ої окремої мотопіхотної бригади потребують півмільйона гривень на модернізацію техніки.".