«Швидко виходить з ладу»: збирають кошти на авто воїнам ОМБ – офіцер з Харкова
Бійці 56-ої окремої мотопіхотної бригади потребують півмільйона гривень на модернізацію техніки.
Про збір повідомив харківський журналіст, головний редактор ТРК «Simon», відомий ведучий та офіцер служби зв’язків з громадськістю 56-ї мотопіхотної бригади Володимир Мазур.
«Є у нас такі от “кошмаромобілі”: витвір народного “укроборонпрому”. Зібрали своїми руками, воюють, але ж самі розумієте як все швидко виходить з ладу або потребує доопрацювання. З дозволу творців “кошмариків” викладаю реквізити. Знаю, важко зараз. Але треба», – написа Мазур.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 56-ої окремої мотопіхотної бригади потребують півмільйона гривень на модернізацію техніки.".