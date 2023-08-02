Какие нововведения в выплатах ВПЛ заработали на Харьковщине с 1 августа

Об изменениях и датах выплат для ВПЛ рассказала и. о. директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Татьяна Печура.

11 июля 2023 года Правительство приняло постановление №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», в котором изменены подходы к оказанию денежной поддержки. В частности, с 1 августа 2023 г. меняется порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц.

На сегодня в Харьковской области зарегистрировали более полумиллиона внутренне перемещенных лиц, отметила Татьяна Печура.

«Постановление усилило фокус на тех ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть все ВПЛ, получавшие пособие на проживание до 1 августа 2023 года, продолжат получать выплаты автоматически еще на 6 месяцев. В частности, эту помощь не будет выплачивать тем, кто находился за границей более 30 дней без серьезных причин и тем, кто вернулся в заброшенное место жительства», – прокомментировала и. о. директора Департамента социальной защиты населения ХОВА.

По-прежнему продолжат получать помощь в размере 3 тысяч гривен лица с инвалидностью и дети, а 2 тысяч гривен — все остальные переселенцы. Среди нововведений – изменение периода выплат ВПЛ – 15 и 28 числа.

«С 1 сентября 2023 года меняется порядок госпомощи, то есть будут учитывать имущественные особенности. В частности, деньги больше не будут получать ВПЛ, которые с момента принятия этого постановления приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет. А также – земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч грн. Не будут получать помощь и те, у кого есть на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч грн или приобрели иностранную валюту на сумму более 100 тысяч грн», – сказала Татьяна Печура.

Правительство до 1 ноября 2023 года отсрочило новацию по оформлению помощи на проживание. Согласно изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.