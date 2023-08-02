Нововведення у виплатах ВПО запрацювали на Харківщині з 1 серпня

Про зміни та дати виплат для ВПО розповіла в . о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура.

11 липня 2023 року Уряд ухвалив постанову №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», в якій змінено підходи до надання грошової підтримки. Зокрема, з 1 серпня 2023 року змінюється порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб.

На сьогодні в Харківській області зареєстровано понад пів мільйона внутрішньо переміщених осіб, зазначила Тетяна Печура.

«Постанова посилила фокус на тих ВПО, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто усі ВПО, які отримували допомогу на проживання до 1 серпня 2023 року, продовжать отримувати виплати автоматично ще на 6 місяців. Зокрема, ця допомога не буде виплачуватися тим, хто перебував за кордоном понад 30 днів без серйозних причин і тим, хто повернувся до покинутого місця проживання», – прокоментувала в. о. директора Департаменту соціального захисту населення ХОВА.

Як і раніше продовжать отримувати допомогу в розмірі 3 тисячі гривень особи з інвалідністю і діти, а 2 тисячі гривень – всі інші переселенці. Серед нововведень – зміна періоду виплат ВПО – 15 і 28 числа.

«З 1 вересня 2023 року змінюється порядок держдопомоги, тобто будуть враховуватися майнові особливості. Зокрема, гроші більше не отримуватимуть ті ВПО, які від моменту ухвалення цієї постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років. А також – земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч грн. Не отримуватимуть допомогу і ті, хто мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч грн чи придбали іноземну валюту на суму понад 100 тисяч грн», – сказала Тетяна Печура.

Уряд до 1 листопада 2023 року відтермінував новацію щодо оформлення допомоги на проживання. Згідно зі змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатися одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.