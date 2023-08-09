Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)

Общество 11:43   09.08.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)

8 августа около 17:00 автомобиль «ЗАЗ-110240» загорелся на улице Новгородской, 2 в Харькове.

Видео пожара прислали в редакцию МГ «Объектив». Автор отметил, что машина влетела в большую яму и загорелась.

Огонь охватил моторный отсек и часть салона, об этом МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Спасатели на двух автоцистернах погасили огонь в 17:26», — добавил Василенко.

Читайте также: На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
09.08.2023, 07:18
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
09.08.2023, 11:40
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
09.08.2023, 08:06

Новости по теме:

09:48
9 августа — полтора года со дня ДТП с кортежем Ярославского (сюжет)
23:54
Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении
23:09
Гибель девочки в ДТП с полицейским под Харьковом: информация ГБР и прокуратуры
21:50
Два дрона харьковской 92 ОМБр за три дня поразили техники РФ на $2 млн (видео)
20:58
Обстрел приграничья Харьковщины из танков: мужчине оторвало часть ноги (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа около 17:00 автомобиль «ЗАЗ-110240» загорелся на улице Новгородской, 2 в Харькове.".