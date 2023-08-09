В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)

8 августа около 17:00 автомобиль «ЗАЗ-110240» загорелся на улице Новгородской, 2 в Харькове.

Видео пожара прислали в редакцию МГ «Объектив». Автор отметил, что машина влетела в большую яму и загорелась.

Огонь охватил моторный отсек и часть салона, об этом МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Спасатели на двух автоцистернах погасили огонь в 17:26», — добавил Василенко.