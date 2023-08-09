В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)
8 августа около 17:00 автомобиль «ЗАЗ-110240» загорелся на улице Новгородской, 2 в Харькове.
Видео пожара прислали в редакцию МГ «Объектив». Автор отметил, что машина влетела в большую яму и загорелась.
Огонь охватил моторный отсек и часть салона, об этом МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
«Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Спасатели на двух автоцистернах погасили огонь в 17:26», — добавил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 11:43;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа около 17:00 автомобиль «ЗАЗ-110240» загорелся на улице Новгородской, 2 в Харькове.".