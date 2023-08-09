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У Харкові «Таврія» влетіла в яму й загорілася (відео пожежі)

Суспільство 11:43   09.08.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
У Харкові «Таврія» влетіла в яму й загорілася (відео пожежі)

8 серпня близько 17:00 автомобіль «ЗАЗ-110240» загорівся на вулиці Новгородській, 2 у Харкові.

Відео пожежі надіслали в редакцію МГ «Об’єктив». Автор зазначив, що автівка влетіла у велику яму і загорілася.

Вогонь охопив моторний відсік та частину салону, про це МГ «Об’єктив» розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Площа загоряння склала 1,5 квадратних метра. Надзвичайники на двох автоцистернах загасили полум’я о 17:26», – додав Василенко.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 серпня близько 17:00 автомобіль «ЗАЗ-110240» загорівся на вулиці Новгородській, 2 у Харкові.".