У Харкові «Таврія» влетіла в яму й загорілася (відео пожежі)

8 серпня близько 17:00 автомобіль «ЗАЗ-110240» загорівся на вулиці Новгородській, 2 у Харкові.

Відео пожежі надіслали в редакцію МГ «Об’єктив». Автор зазначив, що автівка влетіла у велику яму і загорілася.

Вогонь охопив моторний відсік та частину салону, про це МГ «Об’єктив» розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Площа загоряння склала 1,5 квадратних метра. Надзвичайники на двох автоцистернах загасили полум’я о 17:26», – додав Василенко.