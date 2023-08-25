Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе

В приграничном селе Цуповка, которое было в оккупации и серьезно пострадало от российских обстрелов, восстановили газоснабжение.

«Специалисты «Газсети» возобновили газоснабжение в селе Цуповка, — сообщила пресс-служба ХОВА. — С апреля 2022 года из-за военной агрессии рф населенный пункт оставался без энергоносителя. Специалисты «Газсетей» совместно с саперами ГСЧС обследовали трассы газопроводов на их заминирование, отстроили поврежденную инфраструктуру, домовые коммуникации и провели испытания сети на возможные утечки газа».

Сейчас газ получили первые 60 семей, проживающие в селе.