Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе
Фото: пресс-служба ХОВА
В приграничном селе Цуповка, которое было в оккупации и серьезно пострадало от российских обстрелов, восстановили газоснабжение.
«Специалисты «Газсети» возобновили газоснабжение в селе Цуповка, — сообщила пресс-служба ХОВА. — С апреля 2022 года из-за военной агрессии рф населенный пункт оставался без энергоносителя. Специалисты «Газсетей» совместно с саперами ГСЧС обследовали трассы газопроводов на их заминирование, отстроили поврежденную инфраструктуру, домовые коммуникации и провели испытания сети на возможные утечки газа».
Сейчас газ получили первые 60 семей, проживающие в селе.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном селе Цуповка, которое было в оккупации и серьезно пострадало от российских обстрелов, восстановили газоснабжение".