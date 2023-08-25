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Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе

Общество 11:15   25.08.2023
Оксана Горун
Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе Фото: пресс-служба ХОВА

В приграничном селе Цуповка, которое было в оккупации и серьезно пострадало от российских обстрелов, восстановили газоснабжение.

«Специалисты «Газсети» возобновили газоснабжение в селе Цуповка, — сообщила пресс-служба ХОВА. — С апреля 2022 года из-за военной агрессии рф населенный пункт оставался без энергоносителя. Специалисты «Газсетей» совместно с саперами ГСЧС обследовали трассы газопроводов на их заминирование, отстроили поврежденную инфраструктуру, домовые коммуникации и провели испытания сети на возможные утечки газа».

Сейчас газ получили первые 60 семей, проживающие в селе.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном селе Цуповка, которое было в оккупации и серьезно пострадало от российских обстрелов, восстановили газоснабжение".