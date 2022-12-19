Ключ к деоккупации Харьковщины: как отбили наблюдательный пункт РФ в Цуповке

Один из ключевых для оккупантов населенных пунктов на севере Харьковщины — село Цуповка — российские войска удерживали упорно. Чтобы выбить их, ГУР и Нацгвардия провели спецоперацию.

О ее деталях сообщили в Восточном ОТО Нацгвардии Украины. По утверждению нацгвардейцев, эта операция «стала одним из важных этапов на пути к деоккупации севера Харьковщины в этом сентябре».

«Цуповка – это был такой пункт, дорога прямая через Прудянку на Харьков. Здесь дислоцировалась большая часть войск и, конечно же, в Казачьей Лопани», — объясняет боец Нацгвардии с позывным «Лом».

У оккупантов в Цуповке были выгодные позиции. Село находится на высоте, и отсюда можно было беспрерывно терроризировать соседние Прудянку, Слатино, Безруки, Дергачи и даже Харьков. По мнению воинов Нацгвардии, российские военные были уверены, что закрепились в Цуповке навсегда.

«Вычистить это «осиное гнездо» украинским защитникам мешал наблюдательный пункт россиян, расположенный в водонапорной башне. Отсюда враг имел возможность видеть наших воинов как на ладони и реагировать на все их действия. Сегодня же это куча кирпича и лома», — прокомментировали в пресс-службе Восточного ОТО НГУ.

“С него (наблюдательного пункта ВС РФ — Ред.) велась корректировка огня российской артиллерии по нашим позициям. Там находилась дорога. Они вели огонь прямо отсюда. Спецподразделение ГУР, под прикрытием огня нашей бригады, взорвало эту башню. Затем отошли назад к нашим позициям, которые находились на холме. Тем самым помешали им корректировать огонь артиллерии», — вспоминает «Лом».

Еще один участник боя — нацгвардеец «Барселона» — вспоминает детали: «Это было в 5:00 утра. Мы действовали вместе с подразделением ГУР. Они начали заходить в Цуповку, началось контактное сражение. Под прикрытием нашего огня они заложили на башню тротил и взорвали, мы начали корректировать минометный огонь с наших позиций и прикрывали их отход. Оккупанты не ожидали такого маневра, но тоже начали бить по нашим позициям, и когда мы оттягивали раненых на точку эвакуации, они били по нам».

После освобождения Цуповки здесь Силы обороны собрали значительное количество трофеев.

«Очень много взяли оружия, боеприпасов на разное вооружение, минометы, пулеметы, гранаты. Они оставили 80 процентов своего боекомплекта. Мы его взяли себе. Все-таки было понятно, что россияне бежали в очень большой спешке, потому что, видимо, почувствовали силу украинской армии», — считает «Лом».

Сейчас нацгвардейцы с другими подразделениями Сил обороны находятся на госгранице в Харьковской области, которая стала линией фронта.

«Здесь продолжаются артиллерийские дуэли, работа авиации, огневые контакты с пехотой противника. В самой Цуповке пока очень опасно. Село требует восстановления и разминирования», — отмечают в Нацгвардии.