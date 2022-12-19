Ключ до деокупації Харківщини: як відбили наглядовий пункт РФ у Цупівці

Один із ключових для окупантів населених пунктів на півночі Харківщини – село Цупівка – російські війська утримували завзято. Щоб вибити їх, ГУР та Нацгвардія провели спецоперацію.

Про її подробиці повідомили в Східному ОТО Нацгвардії України. За твердженням нацгвардійців, ця операція “стала одним із важливих етапів на шляху до деокупації півночі Харківщини цього вересня”.

“Цупівка – це був такий пункт, дорога пряма через Прудянку на Харків. Тут дислокувалася більша частина військ і, звичайно ж, у Козачій Лопані”, – пояснює боєць Нацгвардії із позивним “Лом”.

Окупанти в Цупівці мали вигідні позиції. Село знаходиться на висоті, і звідси можна було безперервно тероризувати сусідні Прудянку, Слатине, Безруки, Дергачі та навіть Харків. На думку воїнів Нацгвардії, російські військові були впевнені, що закріпилися в Цупівці назавжди.

“Вичистити це “осине гніздо” українським захисникам заважав спостережний пункт росіян, розташований у водонапірній вежі. Звідси ворог мав можливість бачити наших воїнів як на долоні та реагувати на всі їхні дії. Сьогодні ж це купа цегли та брухту”, – прокоментували в пресслужбі Східного ОТО НГУ.

“З нього (спостережного пункту ЗС РФ – Ред.) велося коригування вогню російської артилерії за нашими позиціями. Там була дорога. Вони вели вогонь прямо звідси. Спецпідрозділ ГУР під прикриттям вогню нашої бригади підірвав цю вежу. Потім відійшли назад до наших позицій, які були на пагорбі. Тим самим завадили їм коригувати вогонь артилерії”, – згадує “Лом”.

Ще один учасник бою – нацгвардієць “Барселона” – згадує деталі: “Це було о 5:00 ранку. Ми діяли разом із підрозділом ГУР. Вони почали заходити до Цупівки, почалася контактна битва. Під прикриттям нашого вогню вони заклали на вежу тротил та підірвали Ми почали коригувати мінометний вогонь з наших позицій і прикривали їхній відхід. Окупанти не чекали такого маневру, але теж почали бити по наших позиціях, і коли ми відтягували поранених на точку евакуації, вони били по нам”.

Після звільнення Цупівки тут Сили оборони зібрали значну кількість трофеїв.

“Дуже багато взяли зброї, боєприпасів на різне озброєння, міномети, кулемети, гранати. Вони залишили 80 відсотків свого боєкомплекту. Ми його взяли собі. Все-таки було зрозуміло, що росіяни бігли дуже поспіхом, бо, мабуть, відчули силу української армії”, – вважає “Лом”.

Наразі нацгвардійці з іншими підрозділами Сил оборони перебувають на держкордоні в Харківській області, яка стала лінією фронту.

“Тут тривають артилерійські дуелі, робота авіації, вогневі контакти з піхотою супротивника. У самій Цупівці поки що дуже небезпечно. Село потребує відновлення та розмінування”, – зазначають у Нацгвардії.