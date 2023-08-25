Без газу майже півтора року: на Харківщині відновили газопровід у селі

У прикордонному селі Цупівка, яке було в окупації та серйозно постраждало від російських обстрілів, відновили газопостачання.

“Фахівці “Газмережі” відновили газопостачання у селі Цупівка, – повідомила пресслужба ХОВА. – З квітня 2022 року через військову агресію рф населений пункт залишався без енергоносія. Фахівці “Газмереж” спільно з саперами ДСНС обстежили траси газопроводів на їх замінування, відбудували пошкоджену інфраструктуру, будинкові комунікації та провели випробування мережі на можливі витоки газу”.

Наразі газ отримали перші 60 сімей, які проживають у селі.