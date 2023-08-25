Без газу майже півтора року: на Харківщині відновили газопровід у селі
У прикордонному селі Цупівка, яке було в окупації та серйозно постраждало від російських обстрілів, відновили газопостачання.
“Фахівці “Газмережі” відновили газопостачання у селі Цупівка, – повідомила пресслужба ХОВА. – З квітня 2022 року через військову агресію рф населений пункт залишався без енергоносія. Фахівці “Газмереж” спільно з саперами ДСНС обстежили траси газопроводів на їх замінування, відбудували пошкоджену інфраструктуру, будинкові комунікації та провели випробування мережі на можливі витоки газу”.
Наразі газ отримали перші 60 сімей, які проживають у селі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонному селі Цупівка, яке було в окупації та серйозно постраждало від російських обстрілів, відновили газопостачання".