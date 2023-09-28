В Харькове меняют флаг Украины
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове сегодня, 28 сентября, заменяют самое большое полотнище Государственного Флага Украины.
«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня заменяют полотнище Государственного Флага Украины и проводят регламентную ревизию флагштока», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Флаг меняют на флагштоке на Сергиевской площади. Подобную процедуру в Харькове проводят с определенной периодичностью. Прежде эти работы проводили в августе.
Читайте также: В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове меняют флаг Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 28 сентября, заменяют самое большое полотнище Государственного Флага Украины".