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В Харькове меняют флаг Украины

Общество 08:27   28.09.2023
Оксана Горун
В Харькове меняют флаг Украины Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове сегодня, 28 сентября, заменяют самое большое полотнище Государственного Флага Украины.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня заменяют полотнище Государственного Флага Украины и проводят регламентную ревизию флагштока», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Флаг меняют на флагштоке на Сергиевской площади. Подобную процедуру в Харькове проводят с определенной периодичностью. Прежде эти работы проводили в августе.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 28 сентября, заменяют самое большое полотнище Государственного Флага Украины".