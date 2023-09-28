В Харькове меняют флаг Украины

В Харькове сегодня, 28 сентября, заменяют самое большое полотнище Государственного Флага Украины.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сегодня заменяют полотнище Государственного Флага Украины и проводят регламентную ревизию флагштока», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Флаг меняют на флагштоке на Сергиевской площади. Подобную процедуру в Харькове проводят с определенной периодичностью. Прежде эти работы проводили в августе.