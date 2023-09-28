У Харкові замінюють прапор України
У Харкові сьогодні, 28 вересня, замінюють найбільше полотнище Державного Прапора України.
“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» сьогодні замінюють полотнище Державного прапора України та проводять регламентну ревізію флагштока”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Прапор міняють на флагштоку на Сергіївській площі. Подібну процедуру в Харкові проводять із певною періодичністю. Перед цим такі роботи проводили в серпні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 28 вересня, замінюють найбільше полотнище Державного Прапора України".