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У Харкові замінюють прапор України

Суспільство 08:27   28.09.2023
Оксана Горун
У Харкові замінюють прапор України

У Харкові сьогодні, 28 вересня, замінюють найбільше полотнище Державного Прапора України.

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» сьогодні замінюють полотнище Державного прапора України та проводять регламентну ревізію флагштока”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Прапор міняють на флагштоку на Сергіївській площі. Подібну процедуру в Харкові проводять із певною періодичністю. Перед цим такі роботи проводили в серпні.

Читайте також: У Харкові підняли синьо-жовтий прапор на найвищому флагштоку України (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 28 вересня, замінюють найбільше полотнище Державного Прапора України".