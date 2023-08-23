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У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці України (відео)

Суспільство 11:21   23.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці України (відео)

У Харкові до Дня Державного Прапора України підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

«У СКП «Харківзеленбуд» нагадали, що фахівці  підприємства регулярно проводять ревізію флагштока та прапора, який має розмір 22,5х15 м», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до Дня Державного Прапора України підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.".