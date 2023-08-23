У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці України (відео)
У Харкові до Дня Державного Прапора України підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.
Про це повідомили у Харківській міськраді.
«У СКП «Харківзеленбуд» нагадали, що фахівці підприємства регулярно проводять ревізію флагштока та прапора, який має розмір 22,5х15 м», – додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до Дня Державного Прапора України підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.".