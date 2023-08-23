У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці України (відео)

У Харкові до Дня Державного Прапора України підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

«У СКП «Харківзеленбуд» нагадали, що фахівці підприємства регулярно проводять ревізію флагштока та прапора, який має розмір 22,5х15 м», – додали в мерії.