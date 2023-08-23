В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
В Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
«В СКП «Харьковзеленстрой» напомнили, что специалисты предприятия регулярно проводят ревизию флагштока и флага размером 22,5х15 м», — добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.".