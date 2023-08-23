В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)

В Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

«В СКП «Харьковзеленстрой» напомнили, что специалисты предприятия регулярно проводят ревизию флагштока и флага размером 22,5х15 м», — добавили в мэрии.