Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)

Общество 11:21   23.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)

В Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

«В СКП «Харьковзеленстрой» напомнили, что специалисты предприятия регулярно проводят ревизию флагштока и флага размером 22,5х15 м», — добавили в мэрии.

Читайте также: Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
22.08.2023, 07:39
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
23.08.2023, 08:34
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
22.08.2023, 18:30
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
22.08.2023, 11:30
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
23.08.2023, 11:21

Новости по теме:

08:54
Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)
22:30
Враг ударил двумя ракетами по нежилому помещению на Чугуевщине — Синегубов
22:05
Наземное укрытие за почти 3 млн грн хотят построить в Дергачах под Харьковом
21:24
На Салтовке прохожему брызнули в лицо из баллончика и отобрали часы
20:42
Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ко Дню Государственного флага Украины подняли сине-желтый флаг на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центре города.".