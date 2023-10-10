На базе медуниверситета в Харькове будут массово готовить психологов (видео)

Центр психического здоровья открылся 10 октября в Харькове на базе Национального медицинского университета. В нем будут готовить специалистов для оказания психологической помощи и ментальной поддержки жителям области.

«Методическая часть предусматривает тренинги для фасилитаторов — ведущих групп, которые будут работать в медицинской и образовательной сферах. Также предусмотрены занятия по психологической подготовке для представителей громад области. Вся методическая часть тренингов основана на международных методиках и имеет доказательную базу», — рассказал руководитель Центра Владимир Коростий, передает пресс-служба ХОВА.

Подготовленные специалисты будут работать с гражданами и выявлять психические расстройства на догоспитальном уровне, уточнил Коростий.

«За время полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине погибли более 2,5 тысячи гражданских людей, из них 79 — дети. Каждая семья, которая претерпела страдания из-за вооруженной агрессии оккупантов, нуждается в психологической поддержке», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в ХОВА сообщили, что Харьковская региональная психологическая служба продолжает работу с людьми, оказывающими психо-социальную помощь в территориальных громадах области, и предоставляют психологическую поддержку населению. Служба была создана в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Специалисты работают как стационарно, так и на выезде. С начала года мобильные бригады Службы осуществили 114 выездов и оказали психологическую помощь более 1350 жителям области. Среди них почти 200 детей и подростков.

Обратиться за помощью к специалистам Харьковской региональной психологической службы можно по телефонам: +38 068 071 99 29, +38 050 071 99 29 и +38 063 071 99 29.

Напомним, 10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья. Он призван напомнить, что важно заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о душевном самочувствии.