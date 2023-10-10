Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

На базе медуниверситета в Харькове будут массово готовить психологов (видео)

Общество 19:55   10.10.2023
Елена Нагорная
На базе медуниверситета в Харькове будут массово готовить психологов (видео)

Центр психического здоровья открылся 10 октября в Харькове на базе Национального медицинского университета. В нем будут готовить специалистов для оказания психологической помощи и ментальной поддержки жителям области.

«Методическая часть предусматривает тренинги для фасилитаторов — ведущих групп, которые будут работать в медицинской и образовательной сферах. Также предусмотрены занятия по психологической подготовке для представителей громад области. Вся методическая часть тренингов основана на международных методиках и имеет доказательную базу», — рассказал руководитель Центра Владимир Коростий, передает пресс-служба ХОВА.

Подготовленные специалисты будут работать с гражданами и выявлять психические расстройства на догоспитальном уровне, уточнил Коростий.

«За время полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине погибли более 2,5 тысячи гражданских людей, из них 79 — дети. Каждая семья, которая претерпела страдания из-за вооруженной агрессии оккупантов, нуждается в психологической поддержке», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в ХОВА сообщили, что Харьковская региональная психологическая служба продолжает работу с людьми, оказывающими психо-социальную помощь в территориальных громадах области, и предоставляют психологическую поддержку населению. Служба была создана в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Специалисты работают как стационарно, так и на выезде. С начала года мобильные бригады Службы осуществили 114 выездов и оказали психологическую помощь более 1350 жителям области. Среди них почти 200 детей и подростков.

Обратиться за помощью к специалистам Харьковской региональной психологической службы можно по телефонам: +38 068 071 99 29, +38 050 071 99 29 и +38 063 071 99 29.

Напомним, 10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья. Он призван напомнить, что важно заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о душевном самочувствии.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
10.10.2023, 14:53
Ответ Небензе: названы имена 56 погибших и пропавших в Грозе на Харьковщине
Ответ Небензе: названы имена 56 погибших и пропавших в Грозе на Харьковщине
10.10.2023, 19:12
25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок
25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок
10.10.2023, 18:48
В Харькове прошел первый снег (видео)
В Харькове прошел первый снег (видео)
10.10.2023, 15:14
Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей
Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей
10.10.2023, 20:04

Новости по теме:

15:50
ХМАПО можуть приєднати до медуніверситету — Кабмін
13:50
«Без работы останутся 200 профессоров» — в ХМАПО отказываются присоединяться к Харьковскому медуниверситету
20:27
В Харькове ликвидировали медакадемию последипломного образования
16:31
Харьковский университет оштрафовали за высокую стоимость общежития
20:59
При столкновениях под Одесским медуниверситетом пострадали 28 человек

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На базе медуниверситета в Харькове будут массово готовить психологов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр психического здоровья открылся 10 октября в Харькове на базе Национального медицинского университета. В нем будут готовить специалистов для оказания психологической помощи и ментальной поддержки жителям области.".