На базі медуніверситету в Харкові масово готуватимуть психологів (відео)

Центр психічного здоров’я відкрився 10 жовтня у Харкові на базі Національного медичного університету. У ньому готуватимуть фахівців для надання психологічної допомоги та ментальної підтримки мешканцям області.

“Методична частина передбачає тренінги для фасилітаторів – ведучих груп, які працюватимуть у медичній та освітній сферах. Також передбачені заняття з психологічної підготовки для представників громад області. Вся методична частина тренінгів заснована на міжнародних методиках та має доказову базу”, – розповів керівник Центру Володимир Коростій, передає пресслужба ХОВА.

Підготовлені фахівці працюватимуть із громадянами та виявлятимуть психічні розлади на догоспітальному рівні, уточнив Коростій.

“За час повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині загинули понад 2,5 тисячі цивільних людей, з них 79 – діти. Кожна родина, яка зазнала страждань через збройну агресію окупантів, потребує психологічної підтримки”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У ХОВА повідомили, що Харківська регіональна психологічна служба продовжує роботу з людьми, що надають психосоціальну допомогу у громадах, а також безпосередньо працюють з населенням. Служба була створена в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Фахівці працюють як стаціонарно, так і на виїзді. Від початку року мобільні бригади Служби здійснили 114 виїздів і надали психологічну допомогу більш як 1350 жителям області. Серед них майже 200 дітей та підлітків.

Звернутися по допомогу до фахівців Регіональної психологічної служби можна за номерами: +38 068 071 99 29, +38 050 071 99 29 та +38 063 071 99 29.

Нагадаємо, 10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Він покликаний нагадати, що важливо дбати не лише про своє фізичне здоров’я, а й про душевне самопочуття.