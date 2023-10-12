Взорвался неизвестный предмет: на Харьковщине раненый сам пришел в больницу
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Около 14:30 12 октября в селе Рубежное Чугуевского района мужчина получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.
Происшествие случилось на территории частного двора, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Мужчина 1984 года рождения получил мино-взрывную травму правого предплечья и плеча. В больницу раненый обратился самостоятельно. Что именно произошло, выясняется.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 12 октября в селе Рубежное Чугуевского района мужчина получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.".