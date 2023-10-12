Взорвался неизвестный предмет: на Харьковщине раненый сам пришел в больницу

Около 14:30 12 октября в селе Рубежное Чугуевского района мужчина получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие случилось на территории частного двора, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчина 1984 года рождения получил мино-взрывную травму правого предплечья и плеча. В больницу раненый обратился самостоятельно. Что именно произошло, выясняется.

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