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Взорвался неизвестный предмет: на Харьковщине раненый сам пришел в больницу

Происшествия 21:26   12.10.2023
Елена Нагорная
Взорвался неизвестный предмет: на Харьковщине раненый сам пришел в больницу Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Около 14:30 12 октября в селе Рубежное Чугуевского района мужчина получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.

Происшествие случилось на территории частного двора, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчина 1984 года рождения получил мино-взрывную травму правого предплечья и плеча. В больницу раненый обратился самостоятельно. Что именно произошло, выясняется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 21:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 12 октября в селе Рубежное Чугуевского района мужчина получил ранения в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.".