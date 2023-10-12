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Директор фермерского предприятия подорвался на мине на Харьковщине

Происшествия 18:01   12.10.2023
Оксана Якушко
Директор фермерского предприятия подорвался на мине на Харьковщине

Сегодня на противопехотной мине у села Яворское Изюмского района подорвался 47-летний гражданский мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Инцидент произошел 12 октября около 14:20, сообщили в ГСЧС. Мужчина наступил на мину в селе Яворское по дороге на село Волчий Яр.

«По предварительным данным, сработала враждебная противопехотная мина ОЗМ-72. Пострадал директор одного из фермерских хозяйств. Его госпитализировали», — рассказали в ГСЧС.

У мужчины взрывные травмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на противопехотной мине у села Яворское Изюмского района подорвался 47-летний гражданский мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".