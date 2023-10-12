Директор фермерського підприємства підірвався на міні на Харківщині
Сьогодні на протипіхотній міні біля села Явірське Ізюмського району підірвався 47-річний цивільний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Інцидент стався 12 жовтня близько 14.20, повідомили в ДСНС. Чоловік наступив на міну в селі Яворське дорогою на село Вовчий Яр.
«За попередніми даними спрацювала ворожа протипіхотна міна ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств. Його ушпиталили», – розповіли в ДСНС.
У чоловіка вибухові травми.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 18:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на протипіхотній міні біля села Явірське Ізюмського району підірвався 47-річний цивільний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".