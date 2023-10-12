Директор фермерського підприємства підірвався на міні на Харківщині

Сьогодні на протипіхотній міні біля села Явірське Ізюмського району підірвався 47-річний цивільний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інцидент стався 12 жовтня близько 14.20, повідомили в ДСНС. Чоловік наступив на міну в селі Яворське дорогою на село Вовчий Яр.

«За попередніми даними спрацювала ворожа протипіхотна міна ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств. Його ушпиталили», – розповіли в ДСНС.

У чоловіка вибухові травми.