Вибухнув невідомий предмет: на Харківщині поранений сам прийшов у лікарню
Близько 14:30 12 жовтня у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік отримав поранення внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
Подія сталася на території приватного подвір’я, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Чоловік 1984 року народження отримав міно-вибухову травму правого передпліччя та плеча. До лікарні поранений звернувся самостійно. Що саме сталося, з’ясовується.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 12 жовтня у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік отримав поранення внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.".