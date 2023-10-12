Вибухнув невідомий предмет: на Харківщині поранений сам прийшов у лікарню

Близько 14:30 12 жовтня у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік отримав поранення внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Подія сталася на території приватного подвір’я, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Чоловік 1984 року народження отримав міно-вибухову травму правого передпліччя та плеча. До лікарні поранений звернувся самостійно. Що саме сталося, з’ясовується.