Трое погибших и трое раненых из-за подрывов на минах на Харьковщине за неделю
Пять подрывов гражданских на минах произошло с 9 по 15 октября 2023 г. в Харьковской области. Трое людей погибли и еще трое травмированы. Всего подрывов на взрывоопасных предметах с начала войны в Харьковской области — 236. Во время этих случаев погибли 45 человек и более 227 человек были травмированы, рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Евгений Василенко, представитель Главного Управления ГСЧС Украины в Харьковской области
«За прошлую неделю произошло пять подрывов гражданских лиц на взрывоопасных предметах. В результате три человека погибли и трое травмированы. 11 октября произошел несчастный случай в поле между селами селами Лебяжье и Граково Чкаловской общины. На противопехотной вражеской мине ОЗМ подорвались двое мужчин в возрасте около 35 лет. Они погибли на месте.
12 октября инцидент произошел в селе Яворское по дороге на село Волчий Яр. Сработала враждебная противопехотная мина ОЗМ-72, в результате чего пострадал директор одного из фермерских хозяйств. Его госпитализировали.
В этот же день в селе Рубежное Чугуевского района произошел еще один подрыв неизвестного взрывоопасного предмета на частном подворье. Предварительно – это противопехотная мина. В результате взрыва пострадал мужчина, 1984 года рождения. Он получил мино-взрывную травму предплечья и плеча. Его госпитализировали.
13 октября подрыв на взрывоопасном предмете снова в поле возле села Яворское. На вражескую мину наехал водитель бензовоза. 61-летний мужчина погиб на месте.
15 октября в селе Каменка Изюмского района подросток 2008 года рождения пострадал от вражеской мины. По предварительным данным, он вместе с отцом собирал металлолом и наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». С диагнозом минно-взрывная травма и ранение правой стопы он был отвезли в Харьковскую областную больницу»
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 13:55;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять подрывов гражданских на минах произошло с 9 по 15 октября 2023 г. в Харьковской области. Трое людей погибли и еще трое травмированы. Всего подрывов на взрывоопасных предметах с начала войны в Харьковской области — 236. Во время этих случаев погибли 45 человек и более 227 человек были травмированы, рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.".