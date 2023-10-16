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Троє загиблих і троє поранених через підриви на мінах на Харківщині за тиждень

Події 13:55   16.10.2023
Павел Велицкий
Оксана Якушко
Троє загиблих і троє поранених через підриви на мінах на Харківщині за тиждень

П’ять підривів цивільних на мінах сталося з 9 по 15 жовтня 2023 року у Харківській області. Троє з людей загинули і ще троє травмовані. Усього підривів на вибухонебезпечних предметах від початку війни на Харківщині – 236. Під час цих випадків загинули 45 людей і понад 227 людей були травмовані, розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Євген Василенко, речник Головного Управління ДСНС України в Харківській області

«За минулий тиждень сталося п’ять підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. В результаті троє людей загинуло і троє травмовані. 11 жовтня стався нещасний випадок у полі між селами селами Леб’яже та Гракове Чкалівської громади. На протипіхотній ворожій міні ОЗМ підірвалися двоє чоловіків віком близько 35 років. Вони загинули на місці.

12 жовтня подія сталась у селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр. Спрацювала ворожа протипіхотна міна ОЗМ-72, в результаті чого постраждав директор одного з фермерських господарств. Його ушпиталили. 

Цього ж дня у селі Рубіжне Чугуївського району стався ще один підрив невідомого вибухонебезпечного предмету на приватному подвір’ї. Попередньо – це протипіхотна міна. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1984 року народження. Він отримав міно-вибухову травму передпліччя і плеча. Його ушпиталили. 

13 жовтня підрив на вибохонебезпечному предметі у знов таки в полі біля села Явірське. На ворожу міну натрапив водій бензовозу. 61-річний чоловік загинув на місці.

15 жовтня у селі Кам’янка Ізюмського району підліток 2008 року народження постраждав від ворожої міни. За попередніми даними, він разом із батьком збирав металобрухт та натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «пелюстка». З діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи його було відвезли до Харківської обласної лікарні»

Читайте також: Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині

Автор: Павел Велицкий, Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 13:55;

  • Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять підривів цивільних на мінах сталося з 9 по 15 жовтня 2023 року у Харківській області. Троє з людей загинули і ще троє травмовані. Усього підривів на вибухонебезпечних предметах від початку війни на Харківщині – 236. Під час цих випадків загинули 45 людей і понад 227 людей були травмовані, розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.".