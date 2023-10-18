На Лимано-Купянском направлении ГПСУ ударила по бежавшим оккупантам (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью ПТРК «Стугна» уничтожили по меньшей мере одну бронемашину оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.
Украинские защитники отработали из засады, потери противника уточняются, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Во время штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы «Сталевого кордону» взяли в плен 38-летнего российского военного — командира подразделения «Черная мамба».
«Оккупант оказался бывшим зэком. Он рассказал, что морально-психологическое состояние в их подразделении низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей», — пишет ГПСУ.
Фото, видео: ГПСУ
Читайте также: Как под Купянском уничтожили “Око Мордора” (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гвардия наступления, лимано-купянское направление, стугна, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Лимано-Купянском направлении ГПСУ ударила по бежавшим оккупантам (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью ПТРК «Стугна» уничтожили по меньшей мере одну бронемашину оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.".