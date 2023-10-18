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На Лимано-Купянском направлении ГПСУ ударила по бежавшим оккупантам (видео)

Общество 11:12   18.10.2023
Елена Нагорная
На Лимано-Купянском направлении ГПСУ ударила по бежавшим оккупантам (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью ПТРК «Стугна» уничтожили по меньшей мере одну бронемашину оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.

Украинские защитники отработали из засады, потери противника уточняются, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы «Сталевого кордону» взяли в плен 38-летнего российского военного — командира подразделения «Черная мамба».

«Оккупант оказался бывшим зэком. Он рассказал, что морально-психологическое состояние в их подразделении низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей», — пишет ГПСУ.


Фото, видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью ПТРК «Стугна» уничтожили по меньшей мере одну бронемашину оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.".