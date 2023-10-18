На Лимано-Купянском направлении ГПСУ ударила по бежавшим оккупантам (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью ПТРК «Стугна» уничтожили по меньшей мере одну бронемашину оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.

Украинские защитники отработали из засады, потери противника уточняются, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы «Сталевого кордону» взяли в плен 38-летнего российского военного — командира подразделения «Черная мамба».

«Оккупант оказался бывшим зэком. Он рассказал, что морально-психологическое состояние в их подразделении низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей», — пишет ГПСУ.



Фото, видео: ГПСУ