На Лимано-Куп’янському напрямку ДПСУ вдарила по окупантах, що тікали (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою ПТРК “Стугна” знищили щонайменше одну бронемашину окупантів, що тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку.
Українські захисники відпрацювали із засідки, втрати супротивника уточнюються, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Під час штурмових дій на Лиманському напрямку бійці “Сталевого кордону” взяли в полон 38-річного російського військового – командира підрозділу “Чорна мамба”.
“Окупант виявився колишнім зеком. Він розповів, що морально-психологічний стан у їхньому підрозділі низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей”, — пише ДПСУ.
Фото, відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Гвардия наступления, лимано-купянское направление, сталевий кордон, стугна, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою ПТРК “Стугна” знищили щонайменше одну бронемашину окупантів, що тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку.".