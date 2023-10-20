Появятся ли в метро Харькова детские сады. Ответ Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что открыть детские сады в метро не возможно, сообщает Харьковский горсовет.

«Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не возможно. Создание «подземных» детсадов будем рассматривать, но одно дело, когда школьники учатся в одну смену, и совсем другое, когда ребенка приводят в детсад в 8:00, а забирают в 17:00», — сказал Терехов.

Мэр также отметил, что маленьким детям нужно проводить в детском саду весь световой день – спать, гулять и т.д.

Пока что в метро планируют проводить подготовительные занятия для дошкольников в выходные, рассказал Терехов.