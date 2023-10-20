Появятся ли в метро Харькова детские сады. Ответ Терехова
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что открыть детские сады в метро не возможно, сообщает Харьковский горсовет.
«Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не возможно. Создание «подземных» детсадов будем рассматривать, но одно дело, когда школьники учатся в одну смену, и совсем другое, когда ребенка приводят в детсад в 8:00, а забирают в 17:00», — сказал Терехов.
Мэр также отметил, что маленьким детям нужно проводить в детском саду весь световой день – спать, гулять и т.д.
Пока что в метро планируют проводить подготовительные занятия для дошкольников в выходные, рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что открыть детские сады в метро не возможно, сообщает Харьковский горсовет.".