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Чи з’являться у метро Харкова дитячі садки. Відповідь Терехова

Суспільство 12:34   20.10.2023
Вікторія Яковенко
Чи з’являться у метро Харкова дитячі садки. Відповідь Терехова Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що відкрити дитячі садки у метро неможливо, повідомляє Харківська міськрада.

«Є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо. Створення «підземних» дитсадків розглядатимемо, але одна справа, коли школярі навчаються в одну зміну, і зовсім інша, коли дитину приводять до дитсадка о 8:00, а забирають о 17:00», – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що маленьким дітям потрібно проводити у дитсадку весь світловий день – спати, гуляти тощо.

Поки що в метро планують проводити підготовчі заняття для дошкільнят у вихідні, розповів Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що відкрити дитячі садки у метро неможливо, повідомляє Харківська міськрада.".