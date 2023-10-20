Чи з’являться у метро Харкова дитячі садки. Відповідь Терехова
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що відкрити дитячі садки у метро неможливо, повідомляє Харківська міськрада.
«Є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо. Створення «підземних» дитсадків розглядатимемо, але одна справа, коли школярі навчаються в одну зміну, і зовсім інша, коли дитину приводять до дитсадка о 8:00, а забирають о 17:00», – сказав Терехов.
Мер також зазначив, що маленьким дітям потрібно проводити у дитсадку весь світловий день – спати, гуляти тощо.
Поки що в метро планують проводити підготовчі заняття для дошкільнят у вихідні, розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що відкрити дитячі садки у метро неможливо, повідомляє Харківська міськрада.".