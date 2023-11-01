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В Новобаварском районе заменили более 2 км водоводов

Общество 14:59   01.11.2023
Виктория Яковенко
В Новобаварском районе заменили более 2 км водоводов Фото: Харьковский горсовет

В этом году бригады аварийно-восстановительных служб водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» переложили более 2 км трубопроводов, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил начальник районной службы Евгений Сальков, сейчас ремонтники переводят 120 м технически изношенного участка магистрали диаметром 160 мм на улице Власенко.

«Этот трубопровод обслуживает район около 50 лет и за это время в некоторых местах стал неисправным, в результате чего часто случались аварии. Перед тем как приступить к комплексным мероприятиям, которые также предусматривают установку новой запорной арматуры и гидрантов, мы полностью обеспечили микрорайон водоснабжением», — подчеркнул Евгений Сальков.

Он сообщил, что с начала года в районе ликвидировали 505 аварийных ситуаций на водоводах, капитально отремонтировали 513 смотровых колодцев и упорядочили 193 водоразборных колонки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 14:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году бригады аварийно-восстановительных служб водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» переложили более 2 км трубопроводов, рассказали в Харьковском горсовете.".