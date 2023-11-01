У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів
Цьогоріч бригади аварійно-відновлювальних служб водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» переклали понад 2 км трубопроводів, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив начальник районної служби Євген Сальков, зараз ремонтники перекладають 120 м технічно зношеної ділянки магістралі діаметром 160 мм на вулиці Власенка.
«Цей трубопровід обслуговує район близько 50 років і за цей час у деяких місцях став несправним, внаслідок чого часто траплялися аварії. Перед тим як розпочати комплексні заходи, які також передбачають встановлення нової запірної арматури та гідрантів, ми повністю забезпечили мікрорайон водопостачанням», – наголосив Євген Сальков.
Він повідомив, що з початку року в районі ліквідували 505 аварійних ситуацій на водоводах, капітально відремонтували 513 оглядових колодязів і впорядкували 193 водорозбірні колонки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водовод, Новобаварский, район, трубы, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч бригади аварійно-відновлювальних служб водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» переклали понад 2 км трубопроводів, розповіли в Харківській міськраді.".