Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів

Суспільство 14:59   01.11.2023
Вікторія Яковенко
У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів Фото: Харківська міськрада

Цьогоріч бригади аварійно-відновлювальних служб водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» переклали понад 2 км трубопроводів, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив начальник районної служби Євген Сальков, зараз ремонтники перекладають 120 м технічно зношеної ділянки магістралі діаметром 160 мм на вулиці Власенка.

«Цей трубопровід обслуговує район близько 50 років і за цей час у деяких місцях став несправним, внаслідок чого часто траплялися аварії. Перед тим як розпочати комплексні заходи, які також передбачають встановлення нової запірної арматури та гідрантів, ми повністю забезпечили мікрорайон водопостачанням», – наголосив Євген Сальков.

Він повідомив, що з початку року в районі ліквідували 505 аварійних ситуацій на водоводах, капітально відремонтували 513 оглядових колодязів і впорядкували 193 водорозбірні колонки.

Читайте також: На вулиці Академіка Павлова міняють пошкоджений обстрілом водовід

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині затримали чоловіків, які хотіли вбити жителя Бучі. Кадри нападу
На Харківщині затримали чоловіків, які хотіли вбити жителя Бучі. Кадри нападу
01.11.2023, 15:21
У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів
У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів
01.11.2023, 14:59
Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків
Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків
01.11.2023, 14:41
Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського
Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського
01.11.2023, 14:12
По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)
По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)
31.10.2023, 23:38
Жовтень на Харківщині був рекордно теплим. Чого чекати в листопаді – прогноз
Жовтень на Харківщині був рекордно теплим. Чого чекати в листопаді – прогноз
01.11.2023, 13:51

Новини за темою:

13:50
На вулиці Академіка Павлова міняють пошкоджений обстрілом водовід
17:13
У вихідні «Харківводоканал» ліквідував 21 аварію
17:37
У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи
19:10
«Харківводоканал» ремонтує мережі в Індустріальному районі
17:04
У Харкові ліквідували 95 аварійних ситуацій на водоводах

Ви читали новину: «У Новобаварському районі замінили понад 2 км водоводів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч бригади аварійно-відновлювальних служб водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» переклали понад 2 км трубопроводів, розповіли в Харківській міськраді.".