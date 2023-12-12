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В ловушке в собственном доме оказались жители Харьковщины из-за обстрела

Происшествия 09:04   12.12.2023
Оксана Горун
В ловушке в собственном доме оказались жители Харьковщины из-за обстрела Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели Харьковщины вечером 11 декабря помогали жителям Купянска выбраться из ловушки, в которую превратился подъезд пятиэтажки — входную дверь повредил российский обстрел, и она перестала открываться.

На вызов купянские спасатели выезжали в 21:43.

«Выехали для оказания помощи жильцам жилой пятиэтажки, которые оказались заблокированными в своем подъезде в результате взрыва вражеского снаряда. Входная дверь в подъезд получила деформацию, которая не позволяла ее открыть. Поэтому чрезвычайники с помощью спецсредств деблокировали их, предоставив людям возможность выйти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Также вечером 11 декабря спасатели тушили пожар, который возник в Купянске из-за обстрела. Горела хозпостройка во дворе частного дома на ул. Сватовской. Обошлось без жертв и пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели Харьковщины вечером 11 декабря помогали жителям Купянска выбраться из ловушки, в которую превратился подъезд пятиэтажки — входную дверь повредил российский обстрел, и она перестала открываться".