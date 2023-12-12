В ловушке в собственном доме оказались жители Харьковщины из-за обстрела
Спасатели Харьковщины вечером 11 декабря помогали жителям Купянска выбраться из ловушки, в которую превратился подъезд пятиэтажки — входную дверь повредил российский обстрел, и она перестала открываться.
На вызов купянские спасатели выезжали в 21:43.
«Выехали для оказания помощи жильцам жилой пятиэтажки, которые оказались заблокированными в своем подъезде в результате взрыва вражеского снаряда. Входная дверь в подъезд получила деформацию, которая не позволяла ее открыть. Поэтому чрезвычайники с помощью спецсредств деблокировали их, предоставив людям возможность выйти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Человек сгорел в лифте утром в Харькове (фото)
Также вечером 11 декабря спасатели тушили пожар, который возник в Купянске из-за обстрела. Горела хозпостройка во дворе частного дома на ул. Сватовской. Обошлось без жертв и пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ловушка, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ловушке в собственном доме оказались жители Харьковщины из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели Харьковщины вечером 11 декабря помогали жителям Купянска выбраться из ловушки, в которую превратился подъезд пятиэтажки — входную дверь повредил российский обстрел, и она перестала открываться".