В ловушке в собственном доме оказались жители Харьковщины из-за обстрела

Спасатели Харьковщины вечером 11 декабря помогали жителям Купянска выбраться из ловушки, в которую превратился подъезд пятиэтажки — входную дверь повредил российский обстрел, и она перестала открываться.

На вызов купянские спасатели выезжали в 21:43.

«Выехали для оказания помощи жильцам жилой пятиэтажки, которые оказались заблокированными в своем подъезде в результате взрыва вражеского снаряда. Входная дверь в подъезд получила деформацию, которая не позволяла ее открыть. Поэтому чрезвычайники с помощью спецсредств деблокировали их, предоставив людям возможность выйти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также вечером 11 декабря спасатели тушили пожар, который возник в Купянске из-за обстрела. Горела хозпостройка во дворе частного дома на ул. Сватовской. Обошлось без жертв и пострадавших.