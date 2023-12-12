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У пастці у власному будинку опинилися мешканці Харківщини через обстріл

Події 09:04   12.12.2023
Оксана Горун
У пастці у власному будинку опинилися мешканці Харківщини через обстріл Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники Харківщини ввечері 11 грудня допомагали мешканцям Куп’янська вибратися з пастки, на яку перетворився під’їзд п’ятиповерхівки – вхідні двері пошкодив російський обстріл, і вони перестали відчинятися.

На виклик куп’янські рятувальники виїжджали о 21:43.

“Виїхали для надання допомоги мешканцям житлової п’ятиповерхівки, які опинились заблокованими у своєму під’їзді внаслідок вибуху ворожого снаряду. Вхідні двері до під’їзду отримали деформацію, яка не дозволяла їх відчинити. Тож надзвичайники за допомогою спецзасобів деблокували їх, надавши можливість людям вийти”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Також увечері 11 грудня рятувальники гасили пожежу, яка виникла у Куп’янську через обстріл. Горіла господарська споруда у дворі приватного будинку на вул. Сватівській. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 09:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники Харківщини ввечері 11 грудня допомагали мешканцям Куп’янська вибратися з пастки, на яку перетворився під’їзд п’ятиповерхівки – вхідні двері пошкодив російський обстріл, і вони перестали відчинятися".