Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
В Харькове продают квартиры в новострое в популярной зоне отдыха неподалеку от центра — Сокольниках.
В шестиэтажном доме — автономное отопление и горячее водоснабжение для каждой квартиры. Во всех 34 квартирах — видовое остекление до пола, в каждой есть балконы и лоджии, сообщают застройщики. Территория вокруг многоэтажки закрытая.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:40;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продают квартиры в новострое в популярной зоне отдыха неподалеку от центра — Сокольниках".