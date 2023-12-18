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Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)

Реклама 12:40   18.12.2023
Алексей Наумов
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)

В Харькове продают квартиры в новострое в популярной зоне отдыха неподалеку от центра — Сокольниках.

В шестиэтажном доме — автономное отопление и горячее водоснабжение для каждой квартиры. Во всех 34 квартирах — видовое остекление до пола, в каждой есть балконы и лоджии, сообщают застройщики. Территория вокруг многоэтажки закрытая.

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Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:40;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продают квартиры в новострое в популярной зоне отдыха неподалеку от центра — Сокольниках".