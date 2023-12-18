Що є в будинку в Сокольниках: у Харкові стартував продаж квартир (відео)
У Харкові продають квартири в новобудові в популярній відпочинковій зоні неподалік центру – Сокольниках.
У шестиповерховому будинку – автономне опалення та гаряче водопостачання для кожної квартири. У всіх 34 квартирах – видове скління до підлоги, у кожній є балкони та лоджії, повідомляють забудовники. Територія довкола багатоповерхівки закрита.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 12:40;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продають квартири в новобудові в популярній відпочинковій зоні неподалік центру – Сокольниках".