Що є в будинку в Сокольниках: у Харкові стартував продаж квартир (відео)

У Харкові продають квартири в новобудові в популярній відпочинковій зоні неподалік центру – Сокольниках.

У шестиповерховому будинку – автономне опалення та гаряче водопостачання для кожної квартири. У всіх 34 квартирах – видове скління до підлоги, у кожній є балкони та лоджії, повідомляють забудовники. Територія довкола багатоповерхівки закрита.