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Що є в будинку в Сокольниках: у Харкові стартував продаж квартир (відео)

Реклама 12:40   18.12.2023
Олексій Наумов
Що є в будинку в Сокольниках: у Харкові стартував продаж квартир (відео)

У Харкові продають квартири в новобудові в популярній відпочинковій зоні неподалік центру – Сокольниках.

У шестиповерховому будинку – автономне опалення та гаряче водопостачання для кожної квартири. У всіх 34 квартирах – видове скління до підлоги, у кожній є балкони та лоджії, повідомляють забудовники. Територія довкола багатоповерхівки закрита.

На правах реклами
Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 12:40;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продають квартири в новобудові в популярній відпочинковій зоні неподалік центру – Сокольниках".