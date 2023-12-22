Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Салтовском районе Харькова продолжаются ремонтные работы в 41 жилом доме, подвергшихся разрушениям.
«В частности, в многоэтажке, поврежденной в апреле 2022 года, восстановили внешние и внутренние конструкции перекрытия, стены, межэтажные перекрытия, а также кровлю, двери и окна. Кроме того, был отремонтирован подъезд», – сообщили в Харьковском горсовете.
Также специалисты восстанавливают внутридомовые инженерные коммуникации. В мэрии отметили, что тем временем жители начинают косметические ремонты в квартирах и планируют как можно быстрее возвращаться в свои дома.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова продолжаются ремонтные работы в 41 жилом доме, подвергшихся разрушениям.".