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Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото)

Общество 15:32   22.12.2023
Виктория Яковенко
Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Салтовском районе Харькова продолжаются ремонтные работы в 41 жилом доме, подвергшихся разрушениям.

«В частности, в многоэтажке, поврежденной в апреле 2022 года, восстановили внешние и внутренние конструкции перекрытия, стены, межэтажные перекрытия, а также кровлю, двери и окна. Кроме того, был отремонтирован подъезд», – сообщили в Харьковском горсовете.

Также специалисты восстанавливают внутридомовые инженерные коммуникации. В мэрии отметили, что тем временем жители начинают косметические ремонты в квартирах и планируют как можно быстрее возвращаться в свои дома.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова продолжаются ремонтные работы в 41 жилом доме, подвергшихся разрушениям.".