Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)

У Салтівському районі Харкова тривають ремонтні роботи в 41 житловому будинку, які зазнали руйнувань.

«Зокрема, у багатоповерхівці, яка була пошкоджена у квітні 2022 року, відновили зовнішні та внутрішні конструкції перекриття, стіни, міжповерхові перекриття, а також покрівлю, двері та вікна. Крім того, був відремонтований під’їзд», – повідомили у Харківській міськраді.

Також фахівці відновлюють внутрішньобудинкові інженерні комунікації. У мерії зазначили, що тим часом мешканці починають косметичні ремонти у квартирах та планують якнайшвидше повертатися до своїх осель.

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