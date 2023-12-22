Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)

Суспільство 15:32   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото) Фото: Харківська міськрада

У Салтівському районі Харкова тривають ремонтні роботи в 41 житловому будинку, які зазнали руйнувань.

«Зокрема, у багатоповерхівці, яка була пошкоджена у квітні 2022 року, відновили зовнішні та внутрішні конструкції перекриття, стіни, міжповерхові перекриття, а також покрівлю, двері та вікна. Крім того, був відремонтований під’їзд», – повідомили у Харківській міськраді.

Також фахівці відновлюють внутрішньобудинкові інженерні комунікації. У мерії зазначили, що тим часом мешканці починають косметичні ремонти у квартирах та планують якнайшвидше повертатися до своїх осель.

01

02

04

05

06
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 22.12: СБУ ідентифікувала злочинців з РФ, фронт
Головні новини Харкова 22.12: СБУ ідентифікувала злочинців з РФ, фронт
22.12.2023, 16:01
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
21.12.2023, 18:55
Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
22.12.2023, 15:57
Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)
Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)
22.12.2023, 15:32
Мільйон FPV–дронів для ЗСУ – реально. Але чи треба та які – ВВС
Мільйон FPV–дронів для ЗСУ – реально. Але чи треба та які – ВВС
22.12.2023, 15:27
Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці
Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці
22.12.2023, 13:20

Новини за темою:

09:50
Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо
09:06
На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення
10:06
У Чугуєві відновили будівлю лікарні, яка постраждала від ракетних ударів
15:24
Новий рік зі світлом зустрінуть мешканці ще п’яти сіл на Харківщині (відео)
19:03
Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії

Ви читали новину: «Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 15:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова тривають ремонтні роботи в 41 житловому будинку, які зазнали руйнувань.".