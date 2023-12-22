Відбудова зруйнованих домів на Салтівці: на якому етапі роботи (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Салтівському районі Харкова тривають ремонтні роботи в 41 житловому будинку, які зазнали руйнувань.
«Зокрема, у багатоповерхівці, яка була пошкоджена у квітні 2022 року, відновили зовнішні та внутрішні конструкції перекриття, стіни, міжповерхові перекриття, а також покрівлю, двері та вікна. Крім того, був відремонтований під’їзд», – повідомили у Харківській міськраді.
Також фахівці відновлюють внутрішньобудинкові інженерні комунікації. У мерії зазначили, що тим часом мешканці починають косметичні ремонти у квартирах та планують якнайшвидше повертатися до своїх осель.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова тривають ремонтні роботи в 41 житловому будинку, які зазнали руйнувань.".