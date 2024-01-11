Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году

Игорь Терехов 11 января подал декларацию за 2021 год. В ней мэр Харькова указал доходы и имущество, которые он и члены его семьи имели в то время (в должности городского головы Терехов — с 11 ноября 2021 года — ред.).

Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в 2021 году мэр имел в совместной собственности с матерью Викторией Тереховой квартиру в Харькове площадью почти 70 квадратных метров — это право он приобрел в 1994 году.

В сентябре 2020 года Терехов арендовал квартиру в Харькове площадью более 101 квадратного метра. Ею имел право пользоваться его сын Андрей.

Согласно декларации, собственного автомобиля у Терехова в 2021 году не было. С февраля 2018 года он арендовал Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 MATIC 2013 года выпуска стоимостью 415 тысяч гривен у Елены Котельниковой.

Также в 2021 году городской голова имел наручные часы от Omega Speedmaster Automatic и инвестиционные бумаги ООО «КУА «Финэкс-Капитал» на общую сумму в 15 миллионов гривен.

В 2021 году Терехов заработал в Харьковском горсовете 1,6 миллиона гривен. Еще 60 тысяч он получил в качестве компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Также мэр задекларировал наличные: 135 тысяч гривен, 54 тысячи евро и 151 тысячу долларов. Кроме этого, более 187,5 тысяч гривен Терехов хранил на счете АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

В ноябре 2017 года Терехов взял взаймы более 10 миллионов гривен у Лады Кримерман и в 2021 году долг не вернул.