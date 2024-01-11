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Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році

Економіка 20:47   11.01.2024
Олена Нагорна
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році

Ігор Терехов 11 січня подав декларацію за 2021 рік. У ній мер Харкова вказав доходи та майно, які він та члени його родини мали на той час (на посаді міського голови Терехов – з 11 листопада 2021 року – ред.).

Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, у 2021 році мер мав у спільній власності з матір’ю Вікторією Тереховою квартиру у Харкові площею майже 70 квадратних метрів – це право він набув у 1994 році.

У вересні 2020 року Терехов орендував квартиру у Харкові площею понад 101 квадратний метр. Нею мав право користуватись його син Андрій.

Згідно з декларацією, власного автомобіля Терехов у 2021 році не мав. З лютого 2018 року він орендував Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 MATIC 2013 випуску вартістю 415 тисяч гривень в Олени Котельникової.

Також у 2021 році міський голова мав наручний годинник від Omega Speedmaster Automatic та інвестиційні папери ТОВ “КУА “Фінекс-Капітал” на загальну суму 15 мільйонів гривень.

У 2021 році Терехов заробив у Харківській міськраді 1,6 мільйона гривень. Ще 60 тисяч він отримав як компенсацію витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю.

Також мер задекларував готівку: 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів. Крім цього, понад 187,5 тисяч гривень Терехов зберігав на рахунку АТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

У листопаді 2017 року Терехов взяв у борг понад 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман і у 2021 році вказану суму не повернув.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов 11 січня подав декларацію за 2021 рік. У ній мер Харкова вказав доходи та майно, які він та члени його родини мали на той час (на посаді міського голови Терехов – з 11 листопада 2021 року – ред.).".