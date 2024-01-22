В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА
В ХОВА сообщили, что в созданный чат-бот «Написать Олегу Синегубову» обращаются «тысячи граждан».
«Большинство обращений, которые появляются в чат-боте «Написать Олегу Синегубову», имеют социально-экономическую составляющую: ремонт поврежденных зданий, дорог, восстановление уличного освещения, транспортного сообщения, обеспечение твердым топливом (дровами) и так далее», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
По данным чиновников, с работой чат-бота ознакомилось более 10 тысяч граждан.
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Напомним, чат-бот Синегубова запустили в telegram: https://t.me/syniehubov_chatbot. Туда можно сообщать о фактах коррупции, неэффективной деятельности органов власти, а также о существующих проблемах.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, синєгубов, хова, чат-бот;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что в созданный чат-бот «Написать Олегу Синегубову» обращаются «тысячи граждан»".