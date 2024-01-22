Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА

Общество 10:33   22.01.2024
Оксана Горун
В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА

В ХОВА сообщили, что в созданный чат-бот «Написать Олегу Синегубову» обращаются «тысячи граждан».

«Большинство обращений, которые появляются в чат-боте «Написать Олегу Синегубову», имеют социально-экономическую составляющую: ремонт поврежденных зданий, дорог, восстановление уличного освещения, транспортного сообщения, обеспечение твердым топливом (дровами) и так далее», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

По данным чиновников, с работой чат-бота ознакомилось более 10 тысяч граждан.

Читайте также: єВідновлення: теперь харьковчане могут проверить статус заявки в чат-боте

Напомним, чат-бот Синегубова запустили в telegram: https://t.me/syniehubov_chatbot. Туда можно сообщать о фактах коррупции, неэффективной деятельности органов власти, а также о существующих проблемах.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
22.01.2024, 10:05
Главные новости Харькова 22.01: авиаудары, погибшие, раненая, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 22.01: авиаудары, погибшие, раненая, сводка Генштаба
22.01.2024, 09:28
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей
22.01.2024, 08:53
В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА
В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА
22.01.2024, 10:33
Машина горела на АЗС в Харькове (видео)
Машина горела на АЗС в Харькове (видео)
22.01.2024, 09:52
Экс-жениха харьковской художницы Гринкевича задержали на границе
Экс-жениха харьковской художницы Гринкевича задержали на границе
22.01.2024, 10:53

Новости по теме:

09:52
Машина горела на АЗС в Харькове (видео)
09:28
Главные новости Харькова 22.01: авиаудары, погибшие, раненая, сводка Генштаба
09:10
В Харькове мужчина погиб в огне
09:00
Спасатели на Харьковщине не могли потушить дома из-за повторных обстрелов
08:22
Синегубов сообщил о погибшем и раненой на Харьковщине

Вы читали новость: «В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что в созданный чат-бот «Написать Олегу Синегубову» обращаются «тысячи граждан»".