В чат-бот Синегубова зашли 10 тысяч человек: о чем пишут начальнику ХОВА

В ХОВА сообщили, что в созданный чат-бот «Написать Олегу Синегубову» обращаются «тысячи граждан».

«Большинство обращений, которые появляются в чат-боте «Написать Олегу Синегубову», имеют социально-экономическую составляющую: ремонт поврежденных зданий, дорог, восстановление уличного освещения, транспортного сообщения, обеспечение твердым топливом (дровами) и так далее», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

По данным чиновников, с работой чат-бота ознакомилось более 10 тысяч граждан.

Напомним, чат-бот Синегубова запустили в telegram: https://t.me/syniehubov_chatbot. Туда можно сообщать о фактах коррупции, неэффективной деятельности органов власти, а также о существующих проблемах.