До чат-бота Синєгубова зайшли 10 тисяч людей: про що пишуть начальнику ХОВА
У ХОВА повідомили, що до створеного чат-бота “Написати Олегу Синєгубову” звертаються “тисячі громадян”.
“Більшість звернень, які зʼявляються в чат-боті “Написати Олегу Синєгубову”, мають соціально-економічну складову: ремонт пошкоджених будівель, доріг, відновлення вуличного освітлення, транспортного сполучення, забезпечення твердим паливом (дровами) тощо. Всі повідомлення відразу оброблюються, людям надається оперативна відповідь та допомога”, – поінформувала пресслужба служба ХОВА.
За даними чиновників, із роботою чат-бота ознайомилося понад 10 тисяч громадян.
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Нагадаємо, чат-бота Синєгубова запустили в телеграмі: https://t.me/syniehubov_chatbot. Туди можна повідомляти про факти корупції, неефективну діяльність органів влади, а також про проблеми, що виникають.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, синєгубов, хова, чат-бот;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що до створеного чат-бота “Написати Олегу Синєгубову” звертаються “тисячі громадян”".