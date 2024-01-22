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До чат-бота Синєгубова зайшли 10 тисяч людей: про що пишуть начальнику ХОВА

Політика 10:33   22.01.2024
Оксана Горун
До чат-бота Синєгубова зайшли 10 тисяч людей: про що пишуть начальнику ХОВА

У ХОВА повідомили, що до створеного чат-бота “Написати Олегу Синєгубову” звертаються “тисячі громадян”.

“Більшість звернень, які зʼявляються в чат-боті “Написати Олегу Синєгубову”, мають соціально-економічну складову: ремонт пошкоджених будівель, доріг, відновлення вуличного освітлення, транспортного сполучення, забезпечення твердим паливом (дровами) тощо. Всі повідомлення відразу оброблюються, людям надається оперативна відповідь та допомога”, – поінформувала пресслужба служба ХОВА.

За даними чиновників, із роботою чат-бота ознайомилося понад 10 тисяч громадян.

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Нагадаємо, чат-бота Синєгубова запустили в телеграмі: https://t.me/syniehubov_chatbot. Туди можна повідомляти про факти корупції, неефективну діяльність органів влади, а також про проблеми, що виникають.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що до створеного чат-бота “Написати Олегу Синєгубову” звертаються “тисячі громадян”".