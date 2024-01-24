Объединять университеты Харькова сейчас нерационально — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в заседании Союза ректоров Харьковской области, сообщает пресс-служба горсовета.

Тема заседания была посвящена обсуждению планов Министерства образования и науки Украины по присоединению Украинской инженерно-педагогической академии и Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды к Харьковскому национальному университету имени Каразина, а также Харьковского национального автомобильно-дорожного университета к еще одному из вузов.

Мэр отметил, что такое объединение негативно повлияет на развитие системы образования города. Предыдущий опыт объединения харьковских университетов, по словам городского головы, тоже не был эффективным.

«Я обращаюсь к министерству с просьбой учитывать мнение самих вузов и общества в целом. Объединять университеты Харькова сейчас – нерационально и преждевременно. Не надо решать за нас, пользуясь остаточным принципом, — этот путь ведет в никуда», — отметил Игорь Терехов.

Объединения уже прошли с несколькими харьковскими университетами до полномасштабного вторжения РФ. Так к ХНУ им. В.Н. Каразина ранее уже присоединили Институт государственного управления и Институт банковского дела.

Сейчас государство решило присоединить к Каразина Инженерно-педагогическую академию и педагогический университет им. Г.С. Сковороды. Однако коллективы этих вузов в штыки восприняли такие перспективы. По имеющейся информации, Минобразования в 2024 году «передумало» объединять ХНУ и ХНПУ. Судьбу Инженерно-педагогической академии еще решают.

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