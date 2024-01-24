«Обʼєднувати університети Харкова зараз – нераціонально» – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького, повідомили в міськраді.
Засідання було присвячено обговоренню планів МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Г. С. Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна, а також Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.
Терехов зазначив, що таке обʼєднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній досвід обʼєднання харківських університетів, за словами мера, теж не був ефективним.
«Я звертаюся до міністерства з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому. Обʼєднувати університети Харкова зараз – нераціонально і передчасно. Не треба вирішувати за нас, користуючись залишковим принципом, – цей шлях веде в нікуди», – зазначив Ігор Терехов.
Об’єднання вже відбулися з кількома харківськими університетами ще до повномасштабного вторгнення РФ. Так, до ХНУ ім. В.Н. Каразіна раніше вже приєднали Інститут державного управління та Інститут банківської справи.
Наразі держава хоче приєднати до Каразіна Інженерно-педагогічну академію та педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Проте колективи цих вишів уже заявили про свій протест щодо подібного рішення. За наявною інформацією, Міносвіти у 2024 році таки «передумало» зливати ХНУ і ХНПУ. Долю Інженерно-педагогічної академії ще вирішують.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вузы, присоединение, университет, Харків, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького, повідомили в міськраді.".