Почти 400 человек вывезли с «горячей» Купянщины — Синегубов
Фото: telegram Андрея Беседина
Из опасных населенных пунктов Купянского района в последнее время вывезли 380 человек, 37 из них – дети, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Там, где «серая зона» мы людей эвакуировали оттуда. Есть населенный пункт, такой как Кондрашовка, где мы объявили эвакуацию, всячески мотивируем и объясняем людям, что нужно выезжать. Однако некоторые люди остаются. Некоторые согласны. Продолжаем активно работать в этом направлении. Если брать Табаевку, там уже никого нет, Синьковка — тоже», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вывезли, діти, дети, Купянщина, синєгубов, Табаевка, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района в последнее время вывезли 380 человек, 37 из них – дети, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".