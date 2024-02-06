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Почти 400 человек вывезли с «горячей» Купянщины — Синегубов

Общество 15:55   06.02.2024
Виктория Яковенко
Почти 400 человек вывезли с «горячей» Купянщины — Синегубов Фото: telegram Андрея Беседина

Из опасных населенных пунктов Купянского района в последнее время вывезли 380 человек, 37 из них – дети, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Там, где «серая зона» мы людей эвакуировали оттуда. Есть населенный пункт, такой как Кондрашовка, где мы объявили эвакуацию, всячески мотивируем и объясняем людям, что нужно выезжать. Однако некоторые люди остаются. Некоторые согласны. Продолжаем активно работать в этом направлении. Если брать Табаевку, там уже никого нет, Синьковка — тоже», — отметил Синегубов.

Читайте также: Удар РФ по Золочеву: Синегубов сообщил о последствиях и состоянии пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района в последнее время вывезли 380 человек, 37 из них – дети, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".