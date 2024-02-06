Майже 400 людей вивезли з «гарячої» Куп’янщини – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району останнім часом вивезли 380 людей, 37 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Там де «сіра зона» ми людей евакуювали звідти. Є населений пункт, такий як Кіндрашівка, де ми оголосили евакуацію, всіляко мотивуємо і пояснюємо людям, що потрібно виїжджати. Однак деякі люди залишаються. Деякі погоджуються. Продовжуємо активно працювати в цьому напрямку. Якщо брати Табаївку, там вже нікого немає, Синьківка – так само», – зазначив Синєгубов.