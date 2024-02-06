Майже 400 людей вивезли з «гарячої» Куп’янщини – Синєгубов
Фото: телеграм Андрія Бесєдіна
З небезпечних населених пунктів Куп’янського району останнім часом вивезли 380 людей, 37 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Там де «сіра зона» ми людей евакуювали звідти. Є населений пункт, такий як Кіндрашівка, де ми оголосили евакуацію, всіляко мотивуємо і пояснюємо людям, що потрібно виїжджати. Однак деякі люди залишаються. Деякі погоджуються. Продовжуємо активно працювати в цьому напрямку. Якщо брати Табаївку, там вже нікого немає, Синьківка – так само», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Удар РФ по Золочеву: Синєгубов розповів про наслідки і стан постраждалих
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вывезли, діти, евакуація, Купянщина, синєгубов, Табаевка, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 400 людей вивезли з «гарячої» Куп’янщини – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З небезпечних населених пунктів Куп’янського району останнім часом вивезли 380 людей, 37 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".