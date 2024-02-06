Удар РФ по Золочеву: Синєгубов розповів про наслідки і стан постраждалих
У місті Золочів на Харківщині, де росіяни влучили у готель, завершені рятувальні роботи. Однак на місці ще працюють ДСНСники.
«Ворог поцілив двома ракетами С-300 по триповерховому готелю. Зруйновано близько 17 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них є житлові будинки. Найстрашніше те, що загинула двомісячна дитина. Так само постраждали три жінки. Вони знаходяться у середньому ступені тяжкості у лікарні. Наразі ми працюємо ще на місці, щоб розібрати усі завали, усунути аварійність. Також працюємо, щоб відновити енергозабезпечення, опалення, газ», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також повідомив, що впродовж доби росіяни обстріляли Чугуївський район.
«Два населені пункти – Охримівка, там повністю зруйноване цивільне підприємство. Інший удар – Варварівка, де зруйнована школа», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, рф, синєгубов, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар РФ по Золочеву: Синєгубов розповів про наслідки і стан постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Золочів на Харківщині, де росіяни влучили у готель, завершені рятувальні роботи. Однак на місці ще працюють ДСНСники.".