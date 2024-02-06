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Удар РФ по Золочеву: Синєгубов розповів про наслідки і стан постраждалих

Події 15:39   06.02.2024
Вікторія Яковенко
Удар РФ по Золочеву: Синєгубов розповів про наслідки і стан постраждалих Фото: скриншот

У місті Золочів на Харківщині, де росіяни влучили у готель, завершені рятувальні роботи. Однак на місці ще працюють ДСНСники.

«Ворог поцілив двома ракетами С-300 по триповерховому готелю. Зруйновано близько 17 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них є житлові будинки. Найстрашніше те, що загинула двомісячна дитина. Так само постраждали три жінки. Вони знаходяться у середньому ступені тяжкості у лікарні. Наразі ми працюємо ще на місці, щоб розібрати усі завали, усунути аварійність. Також працюємо, щоб відновити енергозабезпечення, опалення, газ», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що впродовж доби росіяни обстріляли Чугуївський район.

«Два населені пункти – Охримівка, там повністю зруйноване цивільне підприємство. Інший удар – Варварівка, де зруйнована школа», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель.  Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області  Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Золочів на Харківщині, де росіяни влучили у готель, завершені рятувальні роботи. Однак на місці ще працюють ДСНСники.".