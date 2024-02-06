Загинуло немовля на Харківщині від удару російськими С-300 – поліція
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що з-під завалів у Золочеві на Харківщині, яким вночі вдарила армія РФ, витягли тіло дитини, яка народилася 4 грудня 2023 року.
“Москолота сьогодні вночі вбила немовля. Російська гидота вдарила ракетами з С-300 по Золочеву. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло 2-во місячного хлопчика, 04.12.2023 року народження. Три жінки 21, 28 та 39 років з пораненнями різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини“, – повідомив Тимошко.
Удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, золочів, новини Харкова, погиб, ракетний удар, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что из-под завалов в Золочеве на Харьковщине, по которому ночью ударила армия РФ, вытащили тело ребенка, родившегося 4 декабря 2023 года".