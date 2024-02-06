Загинуло немовля на Харківщині від удару російськими С-300 – поліція

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що з-під завалів у Золочеві на Харківщині, яким вночі вдарила армія РФ, витягли тіло дитини, яка народилася 4 грудня 2023 року.

“Москолота сьогодні вночі вбила немовля. Російська гидота вдарила ракетами з С-300 по Золочеву. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло 2-во місячного хлопчика, 04.12.2023 року народження. Три жінки 21, 28 та 39 років з пораненнями різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини“, – повідомив Тимошко.

Удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували.