Погиб младенец на Харьковщине от удара российскими С-300 — полиция
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что из-под завалов в Золочеве на Харьковщине, по которому ночью ударила армия РФ, вытащили тело ребенка, родившегося 4 декабря 2023 года.
«Москолота сегодня ночью убила младенца. Российская гадость ударила ракетами из С-300 по Золочеву. Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели изъяли тело 2-х месячного мальчика, 04.12.2023 года рождения. Три женщины 21, 28 и 39 лет с ранениями разной степени тяжести доставлены в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка», — сообщил Тимошко.
Удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что из-под завалов в Золочеве на Харьковщине, по которому ночью ударила армия РФ, вытащили тело ребенка, родившегося 4 декабря 2023 года".