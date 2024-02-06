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Армия РФ ударила по Золочеву на Харьковщине: человек под завалами

Происшествия 07:05   06.02.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Золочеву на Харьковщине: человек под завалами

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне ударили по Золочеву, «прилет» пришелся по отелю.

«Оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района. Разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщины и мужчины. Также есть возгорание фасада магазина. Идет ликвидация последствий ударов», — написал Синегубов.

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Ранее в ХОВА и Генштабе информировали об участившихся ударах по Харьковской области российской авиации. За предыдущие сутки под вражеской атакой были 15 населенных пунктов — в основном в Купянском районе. Но также прилетало и по северу области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне ударили по Золочеву, «прилет» пришелся по отелю".