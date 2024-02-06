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Армія РФ вдарила по Золочеву на Харківщині: людина під завалами

Події 07:05   06.02.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по Золочеву на Харківщині: людина під завалами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі росіяни вдарили по Золочеву, “приліт” припав по готелю.

“Окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району. Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину. Триває ліквідація наслідків ударів”, – написав Синєгубов.

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Раніше в ХОВА і Генштабі інформували про частіші удари по Харківській області російської авіації. За попередню добу під ворожою атакою було 15 населених пунктів – переважно в Куп’янському районі. Але також прилітало й по півночі області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі росіяни вдарили по Золочеву, “приліт” припав по готелю".